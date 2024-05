Personal trainer morre ao defender a namorada em tentativa de assalto no Rio

Embora tenha sido socorrido, Luis Felipe morreu com a bala alojada no intestino - Foto: Reprodução/TV Globo

Embora tenha sido socorrido, Luis Felipe morreu com a bala alojada no intestino - Foto: Reprodução/TV Globo

O personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, morreu baleado em uma tentativa de assalto no último domingo (5), na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. O jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Luis voltava com a namorada de um luau, quando o casal foi abordados por dois homens em uma moto, que exigiram os celulares de ambos.

Leia mais

Farta quantidade de drogas é aprendida em Santa Rosa, Niterói

Traficante de drogas é localizado e preso em São Gonçalo



A companheira de Luis disse não ter nenhum aparelho, o que provocou a irritação dos criminosos. Luis Felipe reagiu e acabou sendo baleado. Embora ele tenha sido socorrido, morreu com a bala alojada no intestino.