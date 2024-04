Polícia encontra bingo clandestino em Piratininga

Um estabelecimento que funcionava como bingo clandestino foi descoberto e fechado pela Polícia Militar em Piratininga, Região Oceânica de Niterói, na noite desta quinta-feira (11). Segundo os agentes, o local estava funcionando no momento em que a PM chegou no local, com dezenas de máquinas caça-níqueis.

O bingo ficava na Rua João Batista Serrão. De acordo com os agentes, 45 máquinas caça-níqueis e R$ 4.831,00 reais em espécie foram apreendidas no local. No momento em que a equipe chegou, cerca de 25 "clientes" realizavam apostas no local. Além disso, os agentes ainda ouviram quatro funcionários que trabalhavam no local.

Todo o material apreendido foi levado para a 81ª DP (Itaipu), que registrou o caso. A ação foi realizada por equipes do 12º BPM (Niterói) e da Subsecretaria de Inteligência (SSI), que vinha investigando denúncias anônimas sobre o local nos últimos dias.