Jovem esfaqueia três parentes na Zona Norte do Rio; Dois morreram

Um homem, de 29 anos, esfaqueou três parentes na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (12). Duas pessoas vieram a óbito após o ataque, que aconteceu na Rua Solano da Cunha, Jardim Guanabara.



De acordo com testemunhas, o jovem teria tido um surto psicótico e atacou com uma faca a avó e a tia-avó que morreram na hora. A terceira vítima é o tio que está internado em estado grave.

Leia mais

Corregedoria-Geral da Polícia Civil prende agente investigado por extorsão, constituição de milícia e agiotagem

Mulher acusada de diversos roubos é presa em São Gonçalo



Segundo a Polícia Militar, depois de esfaqueá-los, o jovem entrou em luta com o tio. Com a briga, o rapaz caiu da janela do imóvel, localizado no primeiro andar do prédio, e foi hospitalizado. Seu estado de saúde é estável.



O Corpo dos Bombeiros foi acionado às 9h40 e os quartéis de Ramos e Ilha do Fundão atuam no local.

Agentes do 17º Batalhão (Ilha do Governador) também foram acionados para o local e a ocorrência ainda está em andamento.