Viaturas do RJ serão equipadas com câmeras de videomonitoramento

Os carros dos órgãos de segurança pública e defesa civil do estado do Rio de Janeiro serão equipados com câmeras de videomonitoramento, com a finalidade contribuir para o reforço na segurança pública. As 5.849 viaturas de órgãos de segurança pública e Defesa Civil terão acopladas softwares de reconhecimento facial e leitura de placas. O investimento nessa tecnologia é de R$ 236,5 milhões.

Cada carro terá uma câmera interna e duas externas. As imagens captadas durante o serviço são projetadas num monitor instalado no lado direito do painel da viatura. O governador Cláudio Castro, que lançou a ferramenta nesta quarta-feira (3), disse que essa é uma entrega importantíssima.

“Hoje o Rio de Janeiro tem uma política de segurança pública ancorada no investimento em tecnologia, aliado à infraestrutura e pessoal. Estamos no caminho certo, o de devolver ao nosso estado os melhores números e a maior sensação de segurança que pudermos ter”, avaliou Castro.

Os equipamentos serão instalados no prazo de 30 meses em viaturas de sete órgãos estaduais: Polícia Militar, Polícia Civil, Administração Penitenciária, Defesa Civil, Secretaria de Governo (responsável pelas operações Segurança Presente e Operação Lei Seca), Casa Civil (responsável pela Operação Foco) e o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM).

Na Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo e repressivo, as câmeras embarcadas serão instaladas na primeira fase em 1.500 viaturas, o que representa um reforço para os operadores da central de monitoramento instalada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da corporação.

“Assim como as portáteis, as câmeras embarcadas vão contribuir para dar mais transparência às ações policiais, maior efetividade nas missões de patrulhamento, além de proteger legalmente nossos policiais em muitas ocorrências”, explicou o secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires.

Atualmente, os operadores do CICC monitoram imagens geradas pelos projetos de videomonitoramento urbano e 190 Integrado, como também das 13 mil câmeras corporais portáteis disponibilizadas nas unidades operacionais da PM.