Delegacia de Itaipu prende condenado por associação criminosa e roubo a agência dos Correios

Policiais civis da 81ª DP (Itaipu) prenderam, nesta segunda-feira (01/04), um condenado pela Justiça por crime de associação criminosa e roubo majorado. Ele foi capturado após cruzamento de dados de inteligência.

Segundo as investigações, o criminoso roubou uma agência dos Correios, em Angra dos Reis, junto com outros criminosos, com armas. Eles levaram R$ 40 mil, na ocasião.