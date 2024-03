Segurança Presente prende suspeito de atropelamento no Rio

Policiais da Operação Segurança Presente na Barra prenderam, na noite de ontem (29), um homem envolvido em um atropelamento, na Av. do Pepe, 380, Barra da Tijuca.

A equipe foi acionada por pessoas que presenciaram o acidente e imediatamente se dirigiu ao local. Ao chegar, constataram que havia duas vítimas, prestaram auxílio e aguardaram até que o Corpo de Bombeiros chegasse ao local.

Logo após, foram em busca do motorista e o mesmo foi detido em casa, a 100 metros do local do acidente. Ao ser preso, o suspeito informou que havia solicitado ajuda dos bombeiros e que estava estacionando o veículo.

O acusado foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e irá responder por lesão corporal. O exame do IML realizado no autor do atropelamento deu negativo para alcoolemia.