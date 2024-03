PM apreende armas e munições na Rodoviária do Rio

Policiais militares apreenderam, na manhã desta quarta-feira (27), armas e munições que estavam com uma mulher que desembarcava na Rodoviária do Rio de Janeiro, no Centro da cidade.



Agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) confiscaram dois fuzis, uma pistola, um revólver, duzentas munições e diversos carregadores.

De acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar, os armamentos foram encontrados com a passageira, após uma patrulha na plataforma de desembarque do terminal. A suspeita carregava uma mala aparentemente pesada e demonstrou nervosismo com a presença dos policiais, levantando a suspeita dos agentes.



Quando questionada, a acusada informou que recebeu a quantia de R$ 6 mil para transportar o material de Curitiba (PR) até Vitória (ES).

A mulher foi encaminhada à 4ª DP (Praça da República), onde o caso foi registrado.