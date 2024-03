Homem é preso em flagrante por tentativa de furto de bicicleta em Niterói

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de furto de bicicleta na noite desta terça-feira (26), em Niterói

De acordo com agentes do Programa Segurança Presente Niterói, os militares realizavam um patrulhamento pela Avenida Jornalista Alberto Torres, em Icaraí, quando foram alertados por populares sobre um elemento tentando furtar uma bicicleta. O suspeito, de 45 anos, foi abordado e estava com um alicate de corte tentando romper o cadeado.

Foi encontrado com um alicate de corte | Foto: Divulgação

O elemento foi preso em flagrante por furto tentado qualificado e encaminhado à 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), onde foi autuado.