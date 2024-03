Saiba onde ficarão encarcerados os acusados de planejar morte de Mariele Franco

Os suspeitos de encomendar a morte da vereadora Mariele Franco, em março de 2018, no Rio de Janeiro, foram transferidos para a Penitenciária Federal de Brasília, na tarde desse domingo (24), num avião da Polícia Federal. O deputado federal Chiquinho Brazão (União do Brasil), seu irmão, Domingos Brazão, Conselheiro do Tribunal de Contas do RJ e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, vão cumprir a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federeal (STF), Alexandre Moraes,

Presídio - Considerada de segurança máxima, a penitenciária federal de Brasília conta com uma muralha que abrange área de cerca de 12.300 m². Nas extremidades da muralha, que forma um quadrado, estão as chamadas "super torres", que reforçam a segurança já que são protegidas contra ataques de armamentos pesados.

Além da muralha, existem outras barreiras construídas para evitar a fuga dos presos, como cercas e fossos. Todo o terreno também é vistoriado de tempos em tempos para procurar possíveis vulnerabilidades. As celas são individuais, compostas por dormitório, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento; As paredes são de concreto armado para evitar explosões e possíveis tentativas de fuga; O espaço da penitenciária tem monitoramento 24 horas feito por agentes penitenciários e por um circuito de câmeras em tempo real.

Chiquinho, Domingos e Rivaldo já estão em Brasília | Foto: Montagem Lula Marquês/Agência Brasil

Erguida ao lado do complexo penitenciário da Papuda, administrado pelo governo do Distrito Federal, a penitenciária federal de Brasília teve a construção anunciada em 2008, mas passou por idas e vindas ao longo de 10 anos, e só foi inaugurada em 2018.



Os presídios federais brasileiros, considerados de segurança máxima, são cinco e ficam em: Mossoró, Brasília, Catanduvas, Campo Grande e Porto Velho.

Investigações- Os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, são acusados de planejar e mandar matar Marielle, insatisfeitos com a atuação dela, como vereadora do Rio, que estaria contrariando os interesses de milicianos em redutos eleitorais dos dois, na Zona Oeste do Rio. Já delegado Rivaldo Barbosa, teria recebido propina de R$ 400 mil dos políticos para evitar que as investigações sobre a morte de Mariele e de seu motorista, Anderson, avançassem.

Domingos foi citado no processo desde o primeiro ano das investigações, em 2018, e chegou a depor no caso 3 meses após o atentado. Os Brazão sempre negaram envolvimento no crime. Ubiratan Guedes, advogado de Domingos, declarou “ter certeza absoluta” de que seu cliente é inocente. Até o fechamento desta edição, a defesa de Rivaldo Barbosa não havia sido localizada para falar sobre o caso.