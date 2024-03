Operação prende 15 pessoas por soltar balões

Em uma operação integrada, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), e a Polícia Militar prenderam, neste domingo (17/03), 15 pessoas por soltar balões, em Xerém, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A ação contou com apoio do Comando de Polícia Ambiental (CPAM); do Grupamento de Aeromóvel, da PM; Superintendência de Combate a Crimes Ambientais, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas); e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

As equipes foram ao local após receberem uma informação. No endereço indicado foram encontrados os suspeitos, oito botijões de gás utilizados para encher os balões, além de outros materiais. Um balão foi abatido durante a ação.

Os presos e o material foram encaminhados para a DPMA. A ocorrência está em andamento.