Conselho Comunitário de Segurança Pública discute medidas para Niterói

Não é de hoje que a violência, casos de roubos e furtos são noticiados em Niterói. Recentemente um caso mais grave, com a morte por violência contra um idoso porteiro de uma escola soou como um alerta ainda mais alto às autoridades e à necessidade da implantação de novas medidas de segurança. Autoridades da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e sociedade civil que compõem o Conselho Comunitário de Segurança Pública se reuniram na manhã desta quarta-feira (13), para a tomada de iniciativas conjuntas.

O Presidente do Conselho, Francis Leonardo abriu a mesa destacando a importância de uma "zeladoria" e vigilância quando se fala de integração do trabalho das polícias junto à sociedade, que por sua vez pode cobrar para que as delegacias não estejam cada vez mais sucateadas e a polícia militar com efetivo desfalcado. "Segurança pública não se faz só com polícia, pois só quem convive em cada localidade é quem sabe dos problemas pontuais. O judiciário tem certa culpa nisto ao tipificar os crimes de furtos e arrombamentos, por exemplo, como crimes de menor potencial ofensivo e estas pessoas acabam sendo soltas e reincidindo nos delitos", disse.

A Polícia Militar apresentou um relatório com queda nos indicadores de violência no mês de fevereiro, num comparativo ao ano anterior, como nos casos de roubo de rua (-15%), sendo o melhor resultado em 21 anos; roubos a transeunte (-15%), aparelho celular (-10%), roubo em coletivo (-67%), roubo de carga (-100%) e roubo a residência (-50%), perdendo apenas para a alta nos casos de letalidade violenta (+8%) e roubo de veículo (+50%). "As forças de segurança pública têm trabalhado muito com o apoio da Prefeitura. O furto é um crime de oportunidade e que cria essa situação de insegurança. Niterói é citada como cidade modelo pela implantação e estruturação de câmeras, além do SISP que nos ajuda bastante na coibição destes crimes e com as equipes nas ruas e polícias integradas", destacou o Tenente Coronel Teixeira (12ºBPM) ao justificar os resultados pela intensificação das abordagens que totalizou 3 mil pessoas alcançadas, mais de 200 objetos perfurantes recolhidos, 9 pessoas presas pelos usos destes instrumentos e 8 pessoas com mandado de prisão em aberto.

Leia também:

Fundação Mudes oferece 868 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil

Maricá recebe comitiva do Congo até esta quinta-feira (14)

Outra novidade destacada é a integração das câmeras de segurança dos condomínios, edifícios comerciais, comércio de rua, residências e escolas com o monitoramento da Polícia Militar. Segundo o Major Davi, da Subsecretaria de Comando e Controle, uma placa com a logo do projeto instalada na frente dos locais pode ajudar a inibir os delitos e se cometidos, a execução do flagrante. "A integração é sem custo para ambos os lados e o pré-requisito para que tenhamos essa junção no monitoramento é uma boa internet no local e a capacidade de armazenamento das imagens por até 30 dias. A PM já tem essa parceria com empresas transportadoras, Uber, Ifood e outras. Consideramos uma ação de sucesso visto que em apenas 4 meses tivemos um quantitativo de 260 mil câmeras integradas nos municípios de Maricá, Piraí e Rio de Janeiro. Aguardaremos isto em Niterói e estamos à disposição para os que aqui já quiserem integrar estas placas às suas fachadas", disse o major, que disponibilizou o telefone (21) 99522-4470 e o e-mail davi@pm.rj.gov.br aos interessados.

Na cidade, o Plaza Shopping e o Mercado Municipal já estão na lista para fazer parte da medida, assim como Presidentes da Associação de moradores de Icaraí e grupos do Centro e Região Oceânica manifestaram interesse. À frente da coordenação do Segurança Presente, o Major Climaco relembrou os treinamentos de capacitação a porteiros na prevenção dos fatos, segurança e na comunicação com a polícia.

Niterói tem hoje 5 delegacias e duas especializadas (DEAM e DPCA), situadas na sede da 76ª DP (Centro). A delegada da distrital, Natacha Oliveira esteve presente no encontro acompanhada dos delegados Claudio Otero, da 78ª DP (Fonseca), Patrícia Oliveira, da 79ª DP (Jurujuba) e um representante da 81ª DP (Itaipú), que reforçaram a importância dos registros de ocorrência para identificação da mancha criminal em cada uma das localidades.

Na Guarda Municipal, o inspetor Paulo Brito reforçou as ligações para o 153 às ocorrências de emergência à patrulha escolar e comentou sobre um projeto de "escola segura", ainda sendo elaborado, que além de cobrir a rede municipal, prevê o alcance às escolas privadas".