Guarda Municipal prende homem que furtava cabos no Boaçu

Agentes da Guarda Municipal prenderam um homem, na madrugada desta terça-feira (12), acusado de furtar cabos na Rua João Silvares, no bairro Boaçu, em São Gonçalo. Com o suspeito, foi encontrada uma faca, um rolo de cabo de fio e uma mochila preta. O homem chegou a ser imobilizado pela população até a chegada dos guardas.

Equipes da Guarda Municipal estavam em patrulhamento quando foram acionadas, via rádio, para averiguar um possível furto de cabo elétrico no Boaçu. No local, os agentes encontraram o suspeito imobilizado por populares, que explicaram que o homem estava furtando cabos no local.

Leia mais

Ministério Público faz operação contra ‘Gatonet’

PF faz operação contra captura ilegal, receptação e tráfico de animais



Os materiais encontrados com o homem foram apreendidos e levados, junto com o suspeito, para a 72ª DP (Mutuá). O homem foi levado, em seguida, para a 73ª DP (Neves), que é a Central de Flagrantes. Lá, ele ficou preso e segue à disposição da Justiça.