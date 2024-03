Preso mototaxista de organização criminosa suspeito de extorquir motoristas de aplicativo

Policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam em flagrante, ontem, um mototaxista que pertence a uma organização criminosa que atua na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade, extorquindo motoristas de aplicativo que circulam pela região. Segundo informações, ele seria o responsável por recolher "taxas" dos profissionais e repassar os valores para demais criminosos.

Com o suspeito, os policiais apreenderam grande quantia de dinheiro. De acordo com as investigações, os motoristas são extorquidos e, depois, recebem um selo que funciona como autorização para circular, sem que sofram represálias.

A prisão desta sexta enfraquece a organização criminosa e as investigações continuam para identificar e prender demais integrantes do esquema ilegal.

A Polícia Civil ressalta a importância de a população denunciar os casos, pela internet ou na delegacia mais próxima.

