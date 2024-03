Polícia Civil prende acusados de torturar morador de rua em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) deflagraram, nesta sexta-feira (01/03), a "Operação Suplício", que prendeu dois homens investigados por torturar e espancar um morador de rua. A motivação seria o desconforto com a vítima, que pedia esmola perto da boca de fumo do Morro da Conquista, em Volta Redonda, no Sul Fluminense.



Segundo apurado, eles e mais três criminosos tinham o objetivo de matar a vítima. O ato, porém, foi interrompido pela chegada de uma ambulância ao local, a pedido dos moradores da região. O homem foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, onde permaneceu internado.



Contra os dois acusados, nesta sexta, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva. Os outros dois suspeitos da tortura estão foragidos. Um menor de idade já havia sido apreendido pelos policiais. Todos fazem parte de uma facção criminosa da região, segundo a polícia.