MPRJ e PF prendem homem que descartou carro usado nas mortes Marielle e seu motorista

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado para o caso Marielle Franco e Anderson Gomes (GAECO/FTMA), e a Polícia Federal, prenderam, no início da noite desta quarta-feira (28/02), o dono de ferro-velho que recebeu, fez o desmanche e descartou o carro GM Cobalt usado para cometer o duplo homicídio que vitimou a vereadora e seu motorista e da tentativa de homicídio contra a assessora da parlamentar, ocorrido no ano de 2018.

O homem foi preso próximo a sua residência no bairro de Santa Cruz da Serra, município de Duque de Caxias. A decisão da prisão foi obtida pelo GAECO/FTMA junto à 3ª Câmara Criminal da Capital. A denúncia foi oferecida pelo GAECO/FTMA em agosto de 2023, apontando que o acusado impediu e embaraçou as investigações de infrações penais envolvendo organização criminosa, causando sérios prejuízos à administração da Justiça e, por consequência, à busca da verdade real.

Segundo a denúncia, no dia 16 de março de 2018, Ronnie Lessa e Elcio Vieira de Queiroz, respectivamente atirador e motorista do duplo homicídio, entregaram o carro ao denunciado, em praça situada à Avenida dos Italianos, em Rocha Miranda, após ajuste com Maxwell Simões Correa, conhecido como Suel, partícipe dos crimes.