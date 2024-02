Polícia prende alemão em flagrante com material de pornografia infantil

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (27), um jornalista alemão que armazenava material pornográfico infantil em computadores e celulares. O homem de 71 anos foi preso em casa, em Curicica, Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

No local, foram encontrados objetos sexuais, roupas infantis, computadores e hardwares de armazenamento contendo imagens de abuso sexual infantil. Alguns dos arquivos eram criptografados. Os agentes descobriram a participação do suspeito no crime a partir da prisão de um outro homem, por pedofilia, em janeiro deste ano, na mesma região.

Cerca de 30 mil arquivos foram localizados. De acordo com a análise inicial do material apreendido, o alemão produzia vídeos pornográficos com crianças e adolescentes na própria residência, em Jacarepaguá, e vendia o material para pessoas na Europa. Ele está no Brasil desde 2000 e tem visto de trabalho para permanecer no país. O homem foi preso em flagrante pelo crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



Nas redes sociais, o alemão compartilhava fotos de meninas tomando banho na piscina de sua casa. Em outras imagens, menores aparecem dançando. Algumas fotos íntimas também foram postadas.

Em 2022, o estrangeiro chegou a compartilhar um registro feito enquanto ele tomava café com uma criança.

Em outra rede social, ele se apresentava como chefe de uma agência de fotografia e imprensa, que teria sido fundada há mais de 30 anos.

O alemão está no Brasil desde 2000 com um visto de trabalho. Ele é investigado ainda por estupro de vulnerável e comercialização de pornografia.

As investigações seguem para apurar outros crimes praticados por ele, como estupro de vulnerável e comercialização de pornografia.