Corpo esquartejado é encontrado em lixeira em Vila Isabel, Zona Norte do Rio

Um corpo esquartejado foi encontrado em uma lixeira, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (27). A suspeita inicial é de que a vítima tenha sido morta e desmembrada por traficantes da região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 6° BPM (Tijuca) foram acionados para a ocorrência na Rua Major Barros, e, ao chegarem no local, teriam se deparado com o corpo coberto com entulhos e pedras dentro da lata de lixo.

O caso foi registrado inicialmente na 20ª DP (Vila Isabel) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil agora realiza investigações para tentar identificar a vítima e descobrir em que circunstâncias ela foi morta.