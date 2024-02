Acusado de derrubar namorada da laje em Arraial é preso em São Gonçalo

Uma homem acusado de derrubar a própria namorada da laje foi preso pela Polícia Militar em São Gonçalo. O crime aconteceu em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, mas o suspeito foi capturado no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde a vítima segue internada.

De acordo com a unidade de saúde, a mulher foi levada para o Hospital pelo próprio acusado, na última segunda-feira (12). Ela chegou ao local com ferimentos pelo corpo e, durante o atendimento no local, contou que tinha sido empurrada pelo companheiro de cima de uma laje durante uma discussão.

Após ouvir o relato, a unidade acionou a Polícia Militar. O 7° BPM (São Gonçalo) informou que uma equipe do Batalhão foi até o local. O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e levado para a 74ª DP (Alcântara), que registrou o caso. A vítima permanece no Heat, onde está sendo submetida a cirurgias. De acordo com o Hospital, ela corre riscos de ficar paraplégica por conta do episódio.