Dupla que furtava material elétrico é detida pela Guarda Municipal de SG

Dois dias depois de recuperar uma tonelada de fios de cobre, a Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal de São Gonçalo (Romu) flagrou dois homens furtando material elétrico e caixas de passagens de cabos na madrugada desta terça-feira(13) , no bairro Neves.

Uma equipe da Romu que estava em patrulhamento recebeu a informação de que dois homens estariam furtando uma tampa de bueiro na Rua Dr.Alberto Torres, altura do número 128. Os agentes foram imediatamente ao local e flagraram os homens com uma cavadeira e materiais elétricos, sendo eles três caixas de passagem de cabos.

Os dois homens foram detidos na hora e levados para a 73ª DP, onde o caso foi registrado.

Durante este feriado de Carnaval, as rondas ostensivas da Guarda Municipal pela cidade têm flagrado este tipo de ação criminosa.

Os homens com uma cavadeira e materiais elétricos, sendo eles três caixas de passagem de cabos. | Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

Na madrugada do último dia 11, equipes da Romu recuperaram cerca de uma tonelada de fios de cobre que estavam sendo furtados, na Rua Jovelino de Oliveira Viana, no bairro Alcântara. A apreensão ocorreu com auxílio das câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Ao chegarem no local, os guardas municipais registraram a fuga de três homens, que abandonaram um caminhão onde estava sendo colocado o material furtado, sendo cerca de 300 metros de fios de cobre, quase uma tonelada de peso. Durante a ação, os bandidos usavam o caminhão para puxar os cabos, o que provocou, inclusive, um acidente com uma moto.