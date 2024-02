Polícia apreende onze quilos de maconha prensada em comunidade do Rio

PMs do 41° BPM (Irajá), após receberem informações do Disque Denúncia, estiveram nesta quarta-feira (7), na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, em um dos acessos à Comunidade do Chapadão, e apreenderam 11 tabletes de maconha, cada um pesando aproximadamente 1 quilo.

A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna). Não houve presos na ocorrência.