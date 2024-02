Polícia procura por autores da morte de cantora trans morta em SG

Cinco dias após o caso, a Polícia segue buscando informações a respeito dos envolvidos na morte de Amanda de Souza Soares, jovem de 23 anos morta a facadas na última quinta-feira (01). Conhecida como Mandy Gin Drag, a cantora transexual foi encontrada morta por moradores em um terreno baldio no Jardim Nova República, em São Gonçalo. Ainda não há qualquer informação a respeito de possíveis autores.

Nesta terça (06), o programa Disque Denúncia lançou um cartaz pedindo informações "que levem à identificação e prisão do envolvido" no crime, que está sendo investigado pela a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Informações iniciais da Delegacia indicam que, pouco antes de morrer, durante a madrugada, Mandy recebeu uma ligação e saiu de casa às pressas.

A suspeita é de que Amanda tenha sido vítima de transfobia. O corpo da vítima foi velado e sepultado na tarde do último sábado (03), no cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco.

Amanda era cantora de música sertaneja e passista da escola de samba Acadêmicos do Cubango, de Niterói. A agremiação manifestou o luto pela morte da artista em uma postagem nas redes sociais. "Nós nunca iremos esquecê-la. Ela foi uma força para muitas pessoas e trouxe alegria para vida de muita gente", destacou a escola, em nota.