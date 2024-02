GM de São Gonçalo fará esquema especial de patrulhamento durante o carnaval

A Operação Carnaval Seguro terá início a partir do dia 10 de fevereiro, no sábado, e vai até o dia 14 de fevereiro, na quarta-feira - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de São Gonçalo terá um esquema especial de patrulhamento durante os dias de realização do Carnaval Raiz, que será realizado em sete bairros do município. A Operação Carnaval Seguro terá início a partir do dia 10 de fevereiro, no sábado, e vai até o dia 14 de fevereiro, na quarta-feira.

Três grupamentos da Guarda estarão nas ruas durante os dias de folia, garantindo a ordem na cidade para a realização dos eventos. Será realizada uma grande mobilização de efetivo, sendo que diariamente, 75 agentes do Grupamento de Defesa e Preservação Ambiental (GPAM), Trânsito e Ronda Ostensiva Municipal (Romu) estarão de plantão nos dias de Carnaval. Também haverá mobilização de agentes da Ouvidoria e Corregedoria.

“Estaremos nas ruas todos esses dias para garantir a tranquilidade não só de quem está curtindo o carnaval como de quem segue sua rotina normal”, garantiu o comandante da Guarda Municipal de São Gonçalo, Ewerton Mendes.

Também haverá utilização de viaturas para as ações de patrulhamento na cidade e nos locais onde estarão ocorrendo os eventos do Carnaval Raiz.