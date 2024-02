Homem é preso por roubo de veículo com carga

Policiais civis 79ª DP (Jurujuba) prenderam um homem em flagrante, na última quarta-feira (31), pelo crime de roubo de veículo com carga. Ele foi capturado na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste.

Segundo os agentes, uma van estava parada na via, com uma motocicleta à frente. Um homem gesticulava para o veículo e um indivíduo de capacete vermelho, veio na direção do motorista.

Foi possível ver que três funcionários que estavam na van desembarcaram com as mãos para o alto e correram no sentido contrário ao trânsito. Em seguida, o autor ingressou no veículo e sentou à direção, sendo abordado pelos policiais.

Na pista lateral, havia uma segunda motocicleta que dava cobertura ao roubo. Os dois criminosos que estavam nas motos fugiram. As investigações seguem para identificar e capturar os demais envolvidos.