Morador do Complexo do Lins “ganha” gerenciamento do tráfico no Pé Pequeno, em Niterói, e acaba preso

Nesta quarta-feira (31), policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam dois homens acusados de porte ilegal de armas no município de Niterói.

A primeira prisão ocorreu durante a tarde quando durante as diligências, os policiais receberam a informação de uma vítima de roubo dando a localização de seu aparelho celular.

No local os agentes encontraram um suspeito, portanto uma pistola e um rádio transmissor. Após ser questionado, o mesmo informou que ser oriundo do Complexo do Lins e contou que foi designado como responsável pelo tráfico na localidade do “Pé Pequeno”.

Os policiais deram voz se prisão ao suspeito e seguiram com ele para a 77ª DP (Icaraí). Na delegacia, os agentes descobriram que o homem estava com um mandado de prisão em aberto que acabou sendo cumprido. O homem acumulava ainda oito anotações criminais pelos crimes de roubo, formação de quadrilha e porte de arma.

A arma encontrada com ele, uma pistola calibre 40 e os rádios comunicadores foram apreendidos.

Viçoso Jardim

Também na tarde de ontem (31), durante operação de rotina, os agentes se depararam com três homens em atitude suspeita saindo da comunidade dos Sem- Terra para o Bumba.

Revólver 38 foi apreendido | Foto: Divulgação

Os suspeitos tentaram fugir, mas um acabou sendo abordado. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38. Segundo os agentes, o acusado é o principal suspeito de ter baleado um policial em serviço.