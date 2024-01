Esposa do "Faraó das Bitcoins" é presa nos Estados Unidos

Foi presa nesta quarta-feira (24), em Chicago, nos Estados Unidos, a venezuelana Mirelis Diaz Zerpa, esposa de Glaidson dos Santos, o “Faraó das Bitcoins”. Ela é acusada de participação no esquema financeiro que resultou na prisão de seu marido, em 2021, e estava refugiada ilegalmente no território estadunidense.

A prisão foi executada pela Polícia Federal (PF) do Brasil, com o apoio de autoridades americanas: o U.S Immigrations and Customs Enforcement (ICE) e o Serviço Secreto dos EUA. A equipe de defesa de Mirelis afirmou que a prisão se deu por conta de uma irregularidade no visto. Segundo a PF, porém, ela estava foragida há mais de dois anos, investigada por crime contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

Mirelis e Glaidson eram responsáveis pela GAS Consultoria Bitcoin, empresa situada em Cabo Frio, na Região dos Lagos, que prometia lucros financeiros e consultoria para interessados em investir em criptomoedas. Segundo as investigações, a empresa funcionava como fachada para um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 38 bilhões de reais de sua fundação até 2021, quando Glaidson foi preso.