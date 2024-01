Entregador desaparecido é encontrado morto em Maricá

Polícia esteve no local; ainda não há informações sobre a causa da morte ou suspeitos - Foto: Divulgação

Um entregador de 27 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (13), foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (17) na comunidade do Mato Dentro, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá. Com diversos ferimentos, o corpo foi encontrado abandonado em uma das vias da comunidade, enrolado em lençóis.

O corpo de Lucas Elier Barroso foi localizado na Rua Antônio José Ribeiro por moradores que passavam pelo local. Ele já estava sendo procurado desde a madrugada de sábado (13), quando saiu de moto para realizar uma entrega no condomínio do "Minha Casa, Minha Vida" de Itaipuaçu. Desde a ocasião, ele não foi mais visto ou fez contato com familiares.

A Polícia Militar informou que foi acionada pelos moradores e enviou uma equipe do 12º BPM (Niterói) ao local onde o corpo foi encontrado. Familiares de Lucas também estiveram por lá para reconhecer o corpo. O trecho foi isolado para perícia da Polícia Civil e o cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) registrou o crime está investigando o caso. A causa da morte ainda não foi divulgada e, até o momento, ainda não há qualquer informações a respeito de potenciais suspeitos pelo crime.