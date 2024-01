Viatura da PM é atacada a tiros no Bairro Almerinda, em SG

Até o fechamento desta edição, não havia confirmação sobre baleados ou apreensãoes no Bairro Almerinda - Foto: Divulgação

Até o fechamento desta edição, não havia confirmação sobre baleados ou apreensãoes no Bairro Almerinda - Foto: Divulgação

Uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) foi atacada a tiros, durante operação realizada no Bairro Almerinda, em São Gonçalo, na noite dessa quarta-feira (17). Após serem surpreendidos, os PM's revidaram, dando início a um intenso confronto naquela região.

Pelas redes sociais, moradores locais se manifestaram, alarmados com a grande quantidade de tiros disparados. Em alguns depoimentos, fala-se, inclusive que teriam ocorrido óbitos entre os criminosos e que um homem, identificado como Orelha, que seria o gerente do tráfico no local, terai sido baleado.

Até o fechamento desta edição, a PM não havia se manifestado oficialmente sobre o caso e também não havia confirmação sobre supostos traficantes baleadados no local.

* Em apuração