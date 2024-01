Homem perde parte do pênis após ser mordido pela companheira

Um jovem, de 24 anos, teve parte do seu penis arrancado após receber uma mordida de sua parceira.

O homem, que é de São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana Fluminense, está internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

A vítima foi transferida para a unidade goncalense no último domingo e seu estado é considerado estável.

Ainda não há informações sobre a prisão da autora do crime, que com a boca arrancou parte do órgão sexual do jovem.

Agentes da 104ªDP, distrital que atende a região do fato, apuram o caso.