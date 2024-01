Disque Denúncia publica balanço anual e mostra que a quantidade de drogas apreendidas em 2023, dobrou em relação ao ano anterior

De janeiro a dezembro de 2023, o Programa Disque Denúncia registrou 77 mil denúncias anônimas sobre variados crimes, em todo o estado do Rio de Janeiro. As informações vindas da população ajudaram às instituições policiais na apreensão de 3,18 toneladas de drogas, o dobro em relação ao ano anterior e 3,2 toneladas de barricadas que impediam a passagem de carros e de pedestres foram retiradas das ruas, um número três vezes maior do que no ano de 2022.

Durante o mesmo período, 889 criminosos foram presos, 6 mil munições apreendidas, 81 fuzis e 432 armas de fogo foram retiradas das mãos de criminosos. Foram recuperados 163 veículos roubados ou furtados no estado, mais de 2 mil máquinas do tipo caça-níqueis foram apreendidas, 20 mil litros de diesel ilegal apreendidos, 7.243 maços de cigarros contrabandeados e 7 mil quilos de fios de cobre furtados foram recolhidos.

Com o auxílio do programa Procurados do Disque Denúncia, a polícia capturou 211 foragidos da Justiça. 133 pessoas desaparecidas foram encontradas com a ajuda do programa Desaparecidos do Disque Denúncia.



O Linha Verde do Disque Denúncia, canal para receber informações sobre crimes ambientais, ajudou na identificação de 616 mil metros quadrados de áreas degradadas, 500 animais silvestres que viviam em cativeiro foram colocados em liberdade, 315 balões apreendidos evitaram acidentes, 3 toneladas de carvão feitos em carvoarias clandestinas foram apreendidos e 941 construções irregulares impedidas.

Em 2023 o programa Cidades esteve presente em Angra dos Reis, Maricá e Niterói, totalizando 3.957 denúncias registradas sobre atividades criminosas. A população desses municípios se beneficiou dos serviços ofertados pelo Disque Denúncia no combate ao crime e à violência.

“Esses resultados demonstram o trabalho diário do Disque Denúncia, assim como das polícias do Rio, com o apoio fundamental da sociedade civil, dos patrocinadores e das lideranças políticas nos municípios”, disse Renato Almeida, Presidente do Instituto MovRio e Coordenador-Geral do Disque Denúncia.

Confira o levantamento completo abaixo.

880 prisões foram feitas em 2023 | Foto: Divulgação/Disque Denúncia