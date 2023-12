Moradores do Barreto relatam frequente onda de assaltos na região

Os moradores do bairro Barreto, em Niterói, tem se queixado da frequente onda de assaltos e falta de patrulhamento na região. Na manhã da última terça-feira (19) duas mulheres foram assaltadas ao sair para o trabalho. De acordo com as vítimas, um motoqueiro as rendeu com uma arma e levou os celulares de ambas.

Ainda conforme os relatos, o suspeito estaria realizando diversos assaltos na Rua General Castrioto, no período da manhã, quando os moradores saem para o trabalho, e a noite, quando estão retornando para suas residências.

"Ele estava parado na moto fingindo que estava mexendo em alguma coisa, quando a gente passou por ele, ele subiu na moto, parou do nosso lado e anunciou o assalto, mostrando a arma na cintura. E isso já vem acontecendo durante essa semana, ele está roubando de manhã, e a noite já assaltou outros vizinhos aqui", afirmou uma das vítimas.

Também segundo os relatos, as vítimas alegam que chamaram uma viatura da Polícia Militar, mas ninguém foi até o local.

Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o 12ºBPM (Niterói) tem empreendido esforços para prevenir e coibir quaisquer práticas criminosas, incluindo os roubos e furtos a patrimônio público e privado. A PM também informou que ações ostensivas, como rondas e abordagens, são empregadas nas ruas dos bairros da cidade, diuturnamente.

Nota completa da Polícia Militar

"A unidade está aumentando as abordagens com foco em pessoas suspeitas, inclusive em situação de vulnerabilidade (moradores de rua), apreendendo diversos objetos perfurocortantes frequentemente.

A unidade também trabalha em conjunto com as delegacias da cidade de Niterói para identificar e prender os envolvidos em tais ações criminosas.

Segundo dados disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), na área de policiamento do 12ºBPM, registrou queda de 35.2% no total de roubo, quando comparados os períodos entre os meses de janeiro e novembro de 2023 com o mesmo período do ano passado.

A Polícia Militar ressalta ainda a importância da colaboração da população realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - e acionando nossas equipes pela Central 190 ou via Aplicativo 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos sejam iniciados".