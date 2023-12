Fisiculturista Renato Cariani é alvo de operação da PF contra o tráfico de drogas

Em operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas realizada nesta terça-feira (12), o influenciador e fisiculturista Renato Cariani, de 47 anos, virou o principal alvo da investigação. O bodybuilder é sócio da empresa Anidrol, uma indústria química localizada em Diadema, São Paulo, investigada por suposto desvio de produtos químicos usados na produção de crack.



Mais de 70 policiais federais estão nas ruas para dar cumprimento a 18 mandados de busca e apreensão em endereços situados em São Paulo, Paraná e Minas Gerais, na Operação Hinsberg.

Além de Cariani, Fábio Spinola, que já foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas, também é um dos alvos da operação. Na casa dele foi encontrado mais de R$ 100 mil em espécie. Segundo a PF, ele seria o intermediador entre a indústria química e os produtores da droga.



Foram identificadas 60 transações dissimuladas vinculadas à atuação desta Organização Criminosa, totalizando, aproximadamente, 12 toneladas de produtos químicos (fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila), o que corresponde à mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para consumo.

A operação é realizada em conjunto com Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO do MPSP) de São Paulo e a Receita Federal.

Renato Cariani é atleta e influenciador fitness, com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo referência no meio do fisiculturismo, no Brasil. Como bodybuilder, Cariani conquistou diversos títulos como o Classic Physique, em 2018, e o Overall Masters, realizado no Brasil, em 2020.