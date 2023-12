Adolescente é apreendida em SG em ação para evitar ataques a escolas

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizaram, nesta quarta-feira (06), mais uma ação preventiva de combate à violência nas escolas. Uma adolescente foi apreendida em São Gonçalo por envolvimento em um caso de ameaça.

Após troca de informações com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e com a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil, a autoridade policial representou pela busca e apreensão no endereço identificado, onde ela foi localizada e detida.

A ação faz parte de uma mobilização do MJSP, por intermédio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), e teve por objetivo evitar potenciais ataques a escolas.

Durante buscas no imóvel, os policiais apreenderam máscaras com estampas de caveira, símbolo neonazista e facas, além de um aparelho de telefone celular. As equipes também encontraram material pornográfico infantil.

O material apreendido foi encaminhado à perícia para análise. A menor foi conduzida, junto à sua responsável legal, para prestar declarações.