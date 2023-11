PM prende miliciano integrante do "Bonde do Zinho"

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na noite desta quarta-feira (29), o criminoso foragido da Justiça, Cristiano Barboza Viana, o Tião, de 41 anos, na Travessa José Crispim Dantas, em Paciência, Zona Oeste do Rio.

Com informações sobre o criminoso e seguindo as diretrizes do comando da corporação, visando coibir a atuação miliciana, os agentes se deslocaram ao endereço em questão, no interior da comunidade das Três Pontes, onde conseguiram prender o foragido, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

O acusado faz parte da organização criminosa, liderada pelo miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Contra Tião, constava um mandado de prisão pelo crime de roubo qualificado.



Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à 36ªDP (Santa Cruz) para apreciação da autoridade policial, onde foi cumprido o mandado de prisão. O preso foi levado a unidade prisional da SEA/RJ e ficará à disposição da Justiça, onde fora condenado a uma pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto.