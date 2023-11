Preso integrante de quadrilha responsável por sequestro de empresário em Angra dos Reis

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) capturaram, nesta sexta-feira (17/11), um dos envolvidos no sequestro de um empresário de Angra dos Reis, na Região da Costa Verde, ocorrido em 2000. O criminoso foi localizado em seu apartamento, no bairro Copacabana, Zona Sul da capital do Rio.

A ação aconteceu após um monitoramento de inteligência para identificar e localizar foragidos da Justiça considerados de alta periculosidade. Contra o acusado foi cumprido um mandado de prisão condenatória por roubo e extorsão mediante sequestro. Pelos crimes ele foi condenado a 20 anos e oito meses de prisão.

Sequestro de empresário

Segundo as investigações, o sequestro aconteceu em janeiro de 2000. Na ocasião, o criminoso preso e outros sete comparsas mantiveram a vítima em cativeiro por mais de dez dias. Agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) descobriram o local onde o empresário estava mantido e desarticularam a quadrilha.