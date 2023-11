Operação da Força Nacional no Rio vai até 2024

O ministério da Justiça, Flávio Dino, decidiu prorrogar a presença da Força Nacional no Estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de janeiro de 2024. A operação será comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e terá como foco o patrulhamento ostensivo em rodovias federais do Rio. O trabalho envolve a mobilização de 300 agentes e 80 viaturas.

"Seguiremos com o trabalho integrado da Força Nacional com a PRF nas rodovias federais, operação em perfeita harmonia com as forças de segurança pública do Rio. Asfixiar as rotas do crime organizado é decisivo" afirmou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli.

A operação já vinha sendo realizada desde outubro deste ano. O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), solicitou a continuidade, que foi atendida pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.



"Equipes adicionais da Policia Federal e da Policia Rodoviária Federal também seguirão no Estado. E as Forças Armadas seguem executando a GLO decretada pelo Presidente Lula", escreveu Dino no X (ex-Twitter) na noite desta terça-feira (14).

A ideia é que os policiais atuem sobretudo nas rodovias Presidente Dutra (BR-116), Rio-Magé (BR-116), Arco Metropolitano (BR-493) e Washington Luiz (BR-040). Mas os pontos de fiscalização podem variar conforme a demanda.

Com a medida, o governo federal visa complementar a fiscalização que vem sendo realizada nos aeroportos e portos do Rio com o trabalho integrado da Aeronáutica, Marinha e Polícia Federal. A atuação dos militares foi autorizado por meio de um decreto de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vigora até 3 de maio de 2024.

Até lá, a presença da Força Nacional também pode ser prorrogada novamente.