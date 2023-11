Após assalto, motorista de aplicativo é encontrado em porta-malas

Um motorista de aplicativo foi mantido preso dentro do porta-malas de seu próprio automóvel na manhã deste sábado (11), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima foi encontrada pelos policiais após um assalto, que terminou com dois suspeitos presos.

Agentes do 20° BPM (Mesquita) informaram ter recebido denúncias de um veículo assaltado na região. Após realizarem um cerco tático na região, localizaram o carro e o encontraram com dois suspeitos. Após buscas no veículo, encontraram o motorista no porta-malas e fizeram o resgate.

Em um relato registrado logo após o resgate, a vítima comentou o crime. "Eu fui sequestrado no meu carro. Os meliantes me chamaram no Jardim Palmares pelo aplicativo e me colocaram na mala. Pela misericórdia de Deus eu fui salvo", comemorou o motorista.



Com os suspeitos, foi encontrada ainda uma réplica de pistola, apreendida pelos agentes. Os policiais levaram a dupla de acusados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde permanecem à disposição da Justiça.