Exclusiva: Delícias da Tati? Dona de restaurante ‘presenteia’ cliente com trufa envenenada e é presa em Niterói

Uma servidora pública, de 43 anos, foi presa, na manhã desta sexta-feira (10), ao chegar para trabalhar no Ministério da Saúde, no Centro do Rio. A mulher, identificada como Tatiana de Souza Porto, foi acusada de tentativa de homicídio, após entregar trufas envenenadas a dois clientes de seu restaurante, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

De acordo com as investigações, Tatiana, que era proprietária do restaurante Delícias da Tati, havia pego um empréstimo de R$3 mil com a esposa do gerente de uma loja que funcionava em frente ao restaurante. Após passar o prazo de pagamento, o homem, que almoçava no local rotineiramente, passou a cobrar a Tatiana o valor devido.

Leia mais:

Aposta única acerta Mega e ganha mais de R$ 11 milhões

Ciep desativado em São Gonçalo pode virar centro cultural

Mulher preparou os doces com veneno utilizado para compor inseticidas | Foto: Divulgação

Próximo a páscoa, a vítima e seu patrão foram almoçar no restaurante e Tatiana os presenteou com trufas. Uma das vítimas recebeu duas trufas e o gerente, a quem Tatiana devia a esposa, ganhou oito trufas, segundo relataram à polícia. Ele levou todas para casa e lá comeu uma e seu filho, de apenas 13 anos, comeu duas. Seu patrão comeu as duas. Todos eles precisaram ser socorridos e levados para a emergência.

O gerente, possível alvo do crime, foi atendido e liberado. Já seu filho e seu patrão tiveram diversos problemas devido a ingestão do veneno e ficaram treze dias internados em Centros de Tratamentos Intensivos (CTI).

As vítimas procuraram a delegacia e registraram o caso. Após investigações e perícia nas trufas, foi constatado que a mulher preparou os doces com veneno utilizado para compor inseticidas. Com isso, agentes da 78ª DP (Fonseca), pediram a prisão da mulher. No último dia 07 a justiça decretou a prisão preventiva da autora e na manhã desta sexta-feira (10), os agentes da 78ªDP prenderam a mulher chegando no prédio do Ministério da Saúde, na Rua México, no Centro do Rio.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Tatiana foi encaminhada para a 78ª DP onde vai prestar depoimento e será conduzida, em seguida, para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.