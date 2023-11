Operação Foco e Sefaz apreendem seis toneladas de produtos com suspeita de falsificação

A ocorrência foi registrada por equipes do Programa Operação Foco Divisas - Foto: Divulgação

Seis toneladas de produtos com indícios de falsificação foram apreendidas na madrugada desta quarta-feira (8) no Posto de Controle de Fiscalização de Nhangapi, em Itatiaia. A ocorrência foi registrada por equipes do Programa Operação Foco Divisas e auditores da Secretaria de Estado de Fazenda e faz parte de uma ação de combate à sonegação fiscal.

O material foi encontrado em ônibus que vinham de São Paulo e seguiam para o Rio de Janeiro. Há suspeita de que a mercadoria iria abastecer o comércio ilegal na capital e em municípios da Baixada Fluminense.

Os agentes realizaram a operação que começou no fim da noite de terça-feira e se estendeu até a madrugada. Ao todo, seis ônibus foram apreendidos.



Além de apresentar indícios de falsificação, parte da mercadoria apreendida não tinha nota fiscal. Todos os proprietários prestaram depoimento e foram liberados.

“Nossos agentes realizam ações diariamente para combater crimes de sonegação fiscal. Nosso objetivo é coibir crimes fiscais e combater a concorrência desleal dentro do nosso estado. Esse tipo de ocorrência mostra que estamos no caminho certo”, disse o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano.

A ocorrência foi encaminhada para 99ª DP (Itatiaia).