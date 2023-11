Homem morre após ser baleado em Vista Alegre

Um homem morreu e outro ficou ferido após um tiroteio, no fim da tarde desta quarta-feira (01), em Vista Alegre, São Gonçalo. Os disparos aconteceram próximo ao Trevo de Vista Alegre, na rodovia RJ-104.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do caso. Segundo o Corpo de Bombeiros, Mateus Fernandes, de 23 anos, veio a óbito antes dos agentes do quartel do Colubandê chegarem ao local. A unidade foi acionada por volta das 17h05.

A outra vítima não foi identificada, sendo socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde dele era grave quando chegou na unidade, de acordo com os bombeiros. Procurada, a Polícia Militar ainda não respondeu a respeito do caso.