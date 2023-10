PM prende quatro e aprende pistola em Itaboraí

Policiais apreenderam armamento após troca de tiros com suspeitos - Foto: Divulgação

Policiais apreenderam armamento após troca de tiros com suspeitos - Foto: Divulgação

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 35ºBPM (Itaboraí) prenderam quatro acusados de integrarem o tráfico de drogas no bairro Ampliação, em Itaboraí. Uma pistola foi apreendida na ação.

Segundo informações da PM, a ação aconteceu na localidade conhecida como Rua 100, que consta na mancha criminal elaborada pelo setor e inteligência do batalhão.

Leia mais

➢ Polícia Civil prende foragido da justiça em Itaboraí

➢ Dois suspeitos por tráfico são presos em comunidade de Itaboraí

Logo na chegada dos policiais a região, houve troca de tiros. Pouco depois, os militares conseguiram avançar na comunidade e cercar a área de confronto, localizando os quatro suspeitos.

Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, modelo Glock 9mm, e uma pequena quantidade de drogas e dinheiro. O caso foi registrado na 71ªDP( Itaboraí).