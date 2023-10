Ex-marido é o principal suspeito pela morte de estudante na Zona Oeste do Rio

O ex-marido da estudante de técnica em enfermagem encontrada morta e carbonizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na noite da última sexta-feira (27), se tornou o principal suspeito pelo crime. Ele foi detido pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (30).

Raphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, teria sido seguida do curso onde estudava, no bairro do Pechincha, até a porta de casa, na Praça Seca, na noite da última quinta-feira (26). Ela estava em um carro de aplicativo quando foi seguida por outro veículo.

Segundo as informações obtidas das investigações pelo G1, o ex-marido de Raphaela teria pegado um carro emprestado com um amigo e seguida e ex-mulher da saída do curso até a casa dela. Imagens de uma câmera de segurança registraram quando ela entrou, sem resistência, no carro que o suspeito dirigia, sentando-se no banco do carona. O acusado é pai dos filhos mais novos de Raphaela.

O corpo carbonizado de Raphaela foi encontrado em Santa Cruz, a cerca de 40 quilômetros de sua casa, 24 horas depois do seu desaparecimento. Seu reconhecimento foi possível pela arcada dentária e por tatuagens.

Para a família, apesar da separação recente, o ex não teria motivos para o assassinato, já que eles teriam um bom relacionamento e se ajudavam quando necessário. Raphaela era filha única e deixa quatro filhos, a mais nova com 1 ano e 10 meses.