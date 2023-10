Homem apontado como gerente do trafico é preso em Santa Luzia

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade do Cano Furado, em Santa Luzia, São Gonçalo, foi preso nesta sexta-feira (27) por policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo). Uma arma e drogas foram apreendidos na ação.

De acordo com informações da corporação, agentes do Grupo de Ações Táticas da PM recebeu informações do programa Disque Denúncia a respeito de atividades criminosas na Rua Visconde de Seabra, em Santa Luzia. Ao chegarem no local, foram recebidos a tiros, segundo os relatos.

Leia também:

➢ Dupla é investigada por violar túmulos e furtar restos mortais de cemitério

➢ Lutador é baleado após atacar agentes do Segurança Presente

Após realizarem um cerco tático, os agentes conseguiram capturar um dos suspeitos de efetuar os disparos. Apelidado de "Ramonzinho", o homem é apontado, segundo os policiais, como o gerente do grupo de vende entorpecentes na região.



Com ele, foram encontradas uma pistola 9mm com um carregador alongado e uma carga de drogas, além de um aparelho de rádio transmissão. O suspeito foi levado, junto do material apreendido, para a 73ª DP (Neves), que registrou a ocorrência.