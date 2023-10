PM prende 'Caixote' foragido da Justiça, no Porto da Rosa, em São Gonçalo

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam na noite desta quarta-feira (18), no bairro Porto da Rosa, em São Gonçalo, o acusado e foragido da Justiça, Jhonatas da Costa Silva, vulgo Caixote, de 28 anos. Com ele foram detidos D.R.F.C.C, de 22 anos, e R.H.K.S, de 30.

Com eles foram apreendidos os seguintes materiais: 01 pistola Canik 9mm, com numeração suprimida, 161 trouxinhas de maconha, 162 pinos de cocaína e 01 rádio transmissor.

Contra Jhonatas Silva, constam dois Mandado de Prisão expedidos pela Justiça, pelo crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins e outro, pelo crime de Grupo, organização, associação: destinados a produção/tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os presos foram levados à 72ª DP (Mutua) e, posteriormente, à 73ª DP (Neves), onde foram cumpridos os mandados de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Os três permaneceram presos e Jhonatas foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (WhatsApp também)