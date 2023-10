PM morto em Itaboraí foi vítima de execução

O subtenente Ronaldo Alves da Conceição, morto a tiros, no final da manhã desta quarta-feira (18), em Aldeia da Prata, Itaboraí, foi vítima de execução. Há cerca de três meses, o proprietário de um comércio que funcionava há menos de 200 metros do local onde o PM morreu, também foi executado.

O subtenente, que era lotado do 35°BPM (Niterói), deixou duas filhas. Ele era bastante conhecido no local.

"Todo mundo aqui está consternado. Não temos nada para falar dele. Eu, por exemplo, vi crescer. Estudou aqui perto, cresceu aqui. É muito triste. Ele achou que estava tranquilo aqui, mas parece que todo lugar está perigoso", falou um dos conhecidos da vítima, que por medo, preferiu não se identificar.

Ronaldo estava em um lava jato, na Rua Monsenhor Dias Guedes, em Aldeia da Prata, Itaboraí, quando, por volta das 11h30, dois criminosos, em uma motocicleta, se aproximaram e efetuaram diversos disparos.

Pelo menos três tiros atingiram a vítima, que morreu no local, sem chance de defesa. Um cordão de ouro, o celular da vítima e o carregador de munições não foram levados pelos criminosos que fugiram do local após roubarem a arma do policial.

Policiais Militares foram ao local preservar a cena do crime, junto com o comandante do 35° BPM (Itaboraí) que acompanhou de perto todo o trabalho da Polícia Civil.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local do crime, realizaram a perícia inicial, ouviram moradores e comerciantes, e buscam testemunhas ou imagens que ajudem a elucidar o crime.

A polícia trabalha com a execução como a principal linha de investigação.

Dois carros, que estavam no lava jato, acabaram sendo atingidos por disparos e passaram por perícia papiloscópica.

O corpo do policial foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, de onde será liberado para o sepultamento.