Acusado de matar a facadas os pais do ex-namorado vai a júri popular

O oficial da Marinha Cristiano da Silva Lacerda, acusado de matar os pais do seu ex-namorado no ano passado, vai a júri popular. O militar responde por homicídio triplamente qualificado. A decisão é do juiz Alexandre Abrahao, do 3º Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Na madrugada do dia 25 de junho de 2022, Cristiano matou a facadas o casal de idosos Geraldo Coelho, 73 anos, e Osélia Coelho, 72 anos, em sua casa no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o oficial da Marinha matou as vítimas por meio cruel, com "elevado número" de facadas. As vítimas foram surpreendidas quando estavam deitadas no sofá-cama, não tendo qualquer chance de defesa.



Segundo o processo, o crime ocorreu por vingança, pois o acusado, inconformado com o fim do relacionamento amoroso que mantinha com o filho das vítimas, "quis lhe causar intenso sofrimento assassinando seus pais, ambos idosos", explicou o juiz.

Cristiano foi preso em flagrante e permanece detido em prisão preventiva. Em sua decisão, na última quarta-feira (27), o juiz Alexandre Abrahão considera que o acusado "ainda nutre intenso desejo de impor sofrimento e punição a Felipe da Silva Coelho, seu ex-namorado e filho das vítimas".

Em uma das audiências, Felipe pediu para prestar depoimento sem a presença de Cristiano. O magistrado considerou que o filho das vítimas necessitava de "o mínimo de paz e segurança para narrar os fatos com isenção em eventual Sessão Plenária". O julgamento de Cristiano ainda não tem data para acontecer.