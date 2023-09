Polícia prende duas vezes no mesmo dia homem que realizava furtos no RJ

Policiais do Segurança Presente de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, prenderam um homem duas vezes no mesmo dia, por furtos realizados no comércio da região. A primeira prisão foi na tarde de quinta-feira (28).

O acusado roubou dois brinquedos, que custam R$ 150, em uma loja de departamentos. À noite, quatro horas depois, o criminoso levou uma peça de picanha de um supermercado no valor de R$ 250.

No primeiro furto, funcionários do estabelecimento acionaram a equipe do Segurança Presente. Por ser réu primário, ele foi ouvido na delegacia e liberado.



Mais tarde, quando foi detido novamente, os funcionários de um supermercado, que fica na Rua Machado de Assis, informaram aos agentes sobre o roubo e que o acusado havia fugido em direção ao Largo do Machado. Os policiais conseguiram prendê-lo em seguida.

O homem, de 21 anos, foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana.