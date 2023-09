Acusado de roubo é preso em Niterói

Um homem acusado de roubo foi preso por uma equipe do sistema 'Segurança Presente', no Centro de Niterói, nessa quinta-feira (28). Ele foi localizado na Rua Professor Heitor Carrilo e tentou resistir à prisão, chegando a entrar em luta corporal com os policiais.

O acusado foi encaminhado à 76ªDP (Niterói), onde o caso foi registrado. A ação dois policiais começou após eles receberem a denúncia de que um homem armado havia cometido um assalto na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade.

Os policiais começaram a fazer ronda e acabaram localizando o acusado na rua Professor Heitor Carrilho. Durante a abordagem, o mesmo tentou pegar a arma do policial e veio entrar luta corporal com ele. Eles, então, procederam a 76 DP para averiguação dos fatos.

Na delegacia, o acusado acabou identificado a partir de imagens de câmeras do circuito de rua de Niterói, solicitadas para a averiguação.