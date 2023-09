Maconha escondida em bolas de beisebol é apreendida no Galeão

Mais de 600 gramas de haxixe, resina extraída a partir de brotos de maconha, foram apreendidos nesta segunda-feira (25/09) na bagagem de um voo que pousava no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

O material, que foi avaliado em R$ 74.640,00, estava escondido dentro de duas bolas de beisebol. Os objetos estavam 'disfarçados' junto de meias, uma luva de beisebol e acessórios esportivos, tudo vindo dos Estados Unidos. A droga só foi detectada depois que a bagagem passou pela inspeção por raio-x.

Segundo a Receita Federal, o entorpecente tinha São Paulo como destino. A apreensão aconteceu na seção de remessas postais e expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto.