Bebê é encontrado morto em cima de telhado em Niterói

Cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto - Foto: Arquivo OSG

Um feto, do sexo masculino, foi encontrado morto em cima do telhado de um imóvel em Niterói na tarde desta segunda-feira (18/09). O bebê foi encontrado por um morador dentro de uma sacola na residência, que fica no bairro Maceió, próximo à Pendotiba.

Agentes da Polícia Militar foram acionados para a ocorrência e encontraram o corpo no local. O Corpo de Bombeiros também disse ter recebido relatos sobre o caso por volta de 14h27. O corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, no Barreto.

A causa da morte consta como a esclarecer no resumo policial. Ainda não há qualquer informação a respeito da autoria ou das circunstâncias do crime. A ocorrência segue em andamento.