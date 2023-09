PMs apreendem máquinas do tipo caça-níqueis em diversos pontos de Niterói

A ação contou com apoio do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Em mais uma operação denominada “Sossega Leão, da Polícia Militar do Rio, com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), policiais militares de diversos batalhões, interditaram 16 (dezesseis) bingos clandestinos que estavam em pleno funcionamento no interior de estabelecimentos comerciais, em diversos pontos de estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, 292 máquinas do tipo caça-níquel, foram apreendidas entre os dias 11 e 16 de setembro. Essas as operações tem como finalidade principal, coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos.

Em nova ação da Operação Sossega Leão, com informações passada pelo Disque Denúncia, policiais militares apreendem máquinas do tipo caça-níqueis em diversos pontos do estado | Foto: Divulgação

Em um dos bingos, foi apurado que havia uma Van, que buscava os apostadores em suas casas, e depois do termino dos jogos, eles eram levados de volta para casa.

Locais das apreensões:

• Equipe composta por alunos do Curso de Inteligência da Subsecretária de Inteligência da PMERJ, apreenderam na Rua Maestro Felício Toledo, no Centro, em Niterói, 70 máquinas do tipo caça-níquel, 05 máquinas de cartão (material para pratica de bingo/cartelas e bolas), 20 apostadores, 06 funcionários, 01 unidade de bingo manual, 02 bobinas de papel e R$ 580 reais em espécie.

• Equipe composta por alunos do Curso de Inteligência da Subsecretária de Inteligência da PMERJ, apreenderam na Rua Doutor Mário Viana, bairro Santa Rosa, em Niterói, 42 máquinas de caça-níqueis, diversas placas e noteiros, 01 aparelho celular da marca Samsung, 01 máquina de cartão GETNET com extratos no valor de R$ 2.950,00, 01 notebook, 01 aparelho Intelbras de cor preta, 04 cadernos de anotações e R$ 1.324,60 reais em espécie, 16 apostadores e 04 funcionários. Após realizar pericia nas máquinas, ainda foram apreendidos nos noteiros a quantia de R$ 880,00 reais.

• Equipe composta por alunos do Curso de Inteligência da Subsecretária de Inteligência da PMERJ, apreenderam na Rua José Clemente, no Centro, em Niterói, 39 máquinas de caça-níqueis, 02 máquinas de cartão, R$ 10.164,00 reais em espécie, 14 apostadores, e 03 funcionários.

• Policiais da 1ª Delegacia de Policia Judiciária Militar (DPJM), apreenderam no Clube Casa da Beiras, na Rua Barão de Ubá, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio, 80 máquinas de caça-níqueis, 66 monitores, 20 caixas de cartela e outros materiais de bingo de cartela, R$ 3.065,00 reais em espécie, e R$ 300 reais encontrados com os responsáveis pelo bingo.

• Policiais da 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), apreenderam na Rua João Evangelista de Carvalho, bairro Cabral, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, 05 máquinas do tipo caça-níquel.

• Policiais da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), apreenderam na Rua Carlos Luiz Jannuzzi, em Jardim Valença, em Valença, no Sul Fluminense, 04 máquinas.

• Policiais do 2º BPM (Botafogo), foram até a Rua São Clemente, em Botafogo, Zona Sul do Rio, e apreenderam 02 máquinas.

• Policiais do 5º BPM (Gamboa), foram até a Rua do Riachuelo, no Centro do Rio, e apreenderam 03 máquinas, todas lacradas.

• Policiais do 6º BPM (Tijuca), apreenderam na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio, um total de 15 máquinas do tipo caça-níquel.

• Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda), apreenderam na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, lojas A e B, 13 máquinas e 02 apostadores.

• Policiais do 11º BPM (Nova Friburgo), na Rua Carlos Éboli, Centro de Nova Friburgo, apreenderam 04 máquinas.

• Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias), foram na Avenida Darcy Vargas, na Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 03 máquinas.

• Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área, lotados no 33º BPM (Angra dos Reis), conseguiram apreender na Rua União, no Areal, em Angra dos Reis, no Sul Fluminense, 02 máquinas, 01 máquina de apontamento, 01 talão de anotações, 04 extratos de jogos, 01 banner de jogatina e R$ 22 reais em espécie.

• Policiais 14º BPM (Bangu), apreenderam na Rua Pinto da Fonseca, em Magalhães Bastos, Zona Oeste do Rio, 03 máquinas.

• Policiais do 27º BPM (Santa Cruz), apreenderam na Rua Rocha Lima, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, a quantidade de 04 máquinas de caça-níquel.

• Policiais do 41º BPM (Irajá), apreenderam 03 máquinas, na Rua Volta, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio.

Diante dos fatos, os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais e pelas máquinas, foram conduzidos para as delegacias de cada região, e autuados no Artigo 50 do Decreto Lei 3688/41 (Lei das Contravenções Penais), e depois liberados. Os apostadores foram ouvidos e liberados. As máquinas ficaram acauteladas para posterior perícia do ICCE, e depois serão destruídas.

Quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

• Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.